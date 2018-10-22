Trakya Üniversitesi yeni çalışma arkadaşlarını bekliyor

Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire ve Sağlık Teknikeri kadrolarına alınacak çalışanlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek.

Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine 2 Kasım tarihine kadar başvurabilecek. Başvuruların ardından, KPSS B grubu puanları üzerinden bir sıralama gerçekleştirilerek, ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenerek açıklanacak. İlana ilişkin tüm detaylara https://www.trakya.edu.tr/news/19-ekim-2018-tarihli-sozlesmeli-personel-ilani adresinden ulaşabilecek.

“Hastanemizin kadrosuna güç katacak”

Trakya Üniversitesinin her geçen gün daha da güçlenerek, emin adımlarla yola devam ettiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizi her anlamda daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi, bölgenin en fazla istihdam sağlayan kurumu Söz konusu yeni işe alımlarla ailemiz daha da büyüyecek, gelişecek. Bu alımlar, teknik ve teknolojik altyapısı oldukça güçlü olan, gerek yatak kapasitesi gerekse tıbbi cihaz niteliği ve niceliği bakımında ülkemizin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan hastanemizin kadrosuna güç katacak. Hastanemizde çalışan doktorlarımız ve Tıp Fakültesindeki hocalarımızla birlikte tüm zorlu koşullarda, insanüstü bir çabayla emek sarf eden sağlık çalışanlarımızın iş yoğunluğunu azaltacak ve hizmet kalitesini daha da artıracak bu işe alım sürecinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.