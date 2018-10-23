Trakya Üniversitesinde Aşçılık bölümü açıldı

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nın yeni ve modern uygulama alanlarının açılışı yapıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde 40 aşçı adayı, beyaz önlüklerini giydi.

"Saray mutfağının sırlarını açığa çıkartacak"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Birbirinden kıymetli ve tecrübeli 4 hocamız şu anda üniversitemiz bünyesinde. 40 öğrencimiz ile bölümümüzün açılışını gerçekleştiriyoruz. 2 adet örnek ve iddialı mutfak organize edildi. YÖK'ün kabulünün ardından 40 öğrencimizi de aldık, yerleştirdik. Bu bölüm her zaman daha da parlayarak gelişecek bir bölüm olacaktır. Edirne'nin Trakya'nın Balkanlar'ın evde pişen mutfaklarını açığa çıkartacak, tüm dünyaya tanıtacak. Aynı zamanda bir payitaht olan Edirne'nin saray mutfağının sırlarını açığa çıkartacak" dedi.