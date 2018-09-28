Trakya Üniversitesi'nde Balkan Kardiyoonkoloji Günleri

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoonkoloji Birimi'nin düzenlediği Balkan Kardiyoonkoloji Günleri kapsamında, “Kronik Hastalıklar ve Kalp Yetersizliği” toplantısı düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi sonucu ortaya çıkan kalp yetersizliğinin konuşulduğu toplantıya akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçılarının verdiği Balkan Ezgileri konseriyle başlayan programda, toplantı düzenleme kurulu adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yekta Gürlertop "Bize değer verip buraya gelen misafirlerimize ve vaktini, emeğini harcayarak bu toplantıya katkı veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı hazırlamak, farklı disiplinleri bir araya getirmek demektir. Bu toplantılar için yoğun çaba harcayan Doç. Dr. Cafer Zorkun Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yekta Gürlertop, Prof. Dr. M. Cem Uzal ve Prof. Dr. Yüksel Aksoy'un başkanlığında “Kronik Hastalıklar ve Kalp Yetersizliği I” isimli oturuma geçildi. Oturumda Prof. Dr. Meryem Aktoz “Güncel Kılavuzlar Işığında Kalp Yetersizliği”, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Yılmaz “Kardiyomiyotoksisite Tanısı ve Seyrinde Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri”, Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun “Kardiyomiyotoksisite Tanısında Kullanılan Nükleer Yöntemler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise Prof. Dr. Kenan Yalta, Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun, Prof. Dr. Meryem Aktoz'un başkanlığında düzenlenen “Kronik Hastalıklar ve Kalp Yetersizliği 2” isimli ikinci oturumda, Prof. Dr. Kenan Yalta “Kardiyomiyotoksisite Tanımı, Proflaksi ve Tedavi Yöntemleri”, Doç. Dr. Cafer Zorkun “İmmun Checkpoint İnhibitörleri: Yeni Tedavi Yöntemleri ve Kardiyak Yan Etkileri”, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Gürdoğan “Kalp Yetersizliği Tedavisinde Kullanılan Destekleyici Cihazlar” isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Kardiyoonkolojik kalp yetersizliği tedavisindeki yeniliklerin anlatıldığı sunumların ardından soru-cevap bölümüyle toplantı tamamlandı.