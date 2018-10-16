Trakya Üniversitesi'nde Dünya Tromboz günü etkinlikleri

Dr. Erhan Tabakoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in himayelerinde, Dünya Tromboz Günü vesilesiyle “Kronik Hastalıklar ve Tromboz” toplantısı düzenlendi.

Balkan KardiyoOnkoloji Günleri kapsamında düzenlenen aynı zamanda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Programı'nda da yer alan “Kronik Hastalıklar ve Tromboz” toplantısı, Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen ilk ve tek multidisipliner toplantı olma özelliğiyle dikkat çekti.

Balkan Kongre Merkezi'nde, 3 oturum halinde gerçekleştirilen, ana konu kanser ya da kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi, immunoterapi ve radyoterapi ile kanser cerrahisi sürecinde ortaya çıkan tromboembolik hastalıklar olarak belirlenen toplantıya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tezel ile akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçılarının verdiği Balkan Ezgileri konseriyle başlayan programda, toplantı düzenleme kurulu adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tezel, “Tromboz hepimizin karşılaşabileceği çok önemli bir sorundur. Bu nedenle trombozu tanımamız ve savaşmamız gerekiyor” dedi.