Trakya Üniversitesi'nde İnteraktif “MS Forum” toplantısı

Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen ve interaktif bir şekilde izlenebilen “MS Forum” toplantılarının 4'üncüsü, 19 Kasım'da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Multiple Skleroz Polikliniği'nin sorumlusu Doç. Dr. Sibel Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden izleme ve sunum takibi olanağı sunulan toplantı, Multiple Skleroz konusunda deneyimli bilim adamlarından, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof Dr. Taşkın Duman moderatörlüğünde düzenlenecek.

MS Forum Edirne toplantısına ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Şeref Demirkaya ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nilda Turgut ile Prof. Dr. Aysun Ünal katılacak. Multiple Skleroz alanında iki güncel konunun tartışılacağı toplantıya, telekonferans aracılığıyla, Türkiye'de alanında deneyimli birçok uzman ve merkez de katılacak.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan toplantıyı online olarak takip etmek isteyen izleyiciler, http://zboxstep.com/aubagio19kasım linki üzerinden, “SanofiGeznyme” kullanıcı adı ve “Genzyme03” şifresiyle izleyebilecek.