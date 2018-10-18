Trakya Üniversitesinde Kore rüzgarı

Trakya Üniversitesi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde, "Kore Kültür Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kore Kültür Merkezi tarafından, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki etkinlikler dizisinde “Kore Film Gösterimi” (Ode to My Father), “Kore-Türkiye İlişkileri Semineri”, “Kore'de Eğitim ve Korece Tanıtım Semineri”, “Kore Geleneksel Kıyafet Deneyimi ve Fotoğraf Çekimi” ile “Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterileri”ne yer verildi. Etkinlikler yoğun ilgi gördü.

1950'deki Kore Savaşı sırasında, ailesi için dimdik ayakta durmayı başaran sıradan bir babanın büyük hikayesinin anlatıldığı “Ode to My Father” isimli film gösterimiyle başlayan Kore Kültür Günü etkinlikleri, Kore-Türkiye İlişkileri ile Kore'de Eğitim ve Korece Tanıtım Seminerleri ile devam etti. Seminerlere, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-ghi, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Cumhuriyeti Kültürel Etkinlik Uzmanı YoonSeo Han, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan Akıncı ve Ahmet Sezgin ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kore Kültür Günü kapsamında, Kore-Türkiye İlişkileri Semineri'ne katılan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-ghi, 2018 yılının, Kore-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 61. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kore ve Türkiye arasında, diplomatik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulması, iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir. Trakya bölgesine ve Edirne'ye ilk defa geliyorum. Edirne'nin tarihinden ve mimari zenginliklerinden etkilenmemek mümkün değil. Osmanlı Devleti'ne 90 yılı aşkın bir süre başkentlik yapmış, tarihi ve kültürel yönden zengin bir kent olan Edirne'de olmak mutluluk verici. Türkiye'nin adeta Avrupa yakasını temsil eden Trakya Üniversitesinin akademisyenleri ve öğrencileriyle buluşmaktan heyecan duyuyorum. Kore, Türkiye'den yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıkta, Asya'nın en ucunda bulunuyor. Kore'nin Türkiye'den oldukça uzak bir mesafeye sahip olduğunu düşünsek dahi, tarihi ve kültürel yönden bu iki millet her zaman yakın münasebetler içinde olmuştur. Kore ve Türkiye arasındaki alışveriş, bilinenden öte yaklaşık 6 ve 7. yüzyıllara uzanıyor. Tarihte Türklerin ataları olan Göktürkler ile Korelilerin atası olan Goguryeo Hanedanlığı birlikte hareket ederek, Çin'e karşı ittifak kurmuştur. Dolayısıyla Kore ve Türkiye arasındaki kadim ilişkiler tarih öncesine dayanır" dedi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nin birçok renkli gösteriye ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi'ye çiçek takdim ederek, Kore ile ilişkilerin pekiştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.