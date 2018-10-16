Trakya Üniversitesi'nde Türkiye ve Dünya Ekonomisi konuşuldu

Trakya Üniversitesi'nde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliğinde, “2019'a Doğru Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu moderatörlüğünde, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Nişantaşı Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Mert Yılmaz ve Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'in katılımıyla gerçekleşen panelde, Türkiye ve dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler farklı yönleriyle ele alınarak piyasaya etkileri değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi'ndeki panele, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu'nun Trakya Üniversitesi'ni her platformda başarıyla temsil ettiğini belirterek, alanında uzman kişilerin katılımıyla son derece önemli bir konuda gerçekleşecek panelin düzenlenmesine yaptığı katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yoğun katılımın görüldüğü panelde, konuya ilgili ve meraklı dinleyicilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi, bu tür girişimleri her daim destekleyecektir. Katkı sunanlara teşekkür ederek, başarılı bir panel olmasını diliyorum” dedi.