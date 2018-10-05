Trakya Üniversitesinde ‘Üniversite-Sanayi İş Birliği' projesi

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü'nün (MEYOK), “Üniversite-Sanayi İş Birliği” projesi kapsamında yürüttüğü ortak çalışmalar dahilinde, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi İşveren Portalı üye firmalarından Lila Group ile “Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezindeki imza törenine, Lila Group adına İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar ve ekibi katılırken, Trakya Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda katıldı. Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi'nden Öğr. Gör. Ayşe Çelik Taşkın ve Öğr. Gör. Yağmur Dublen Göksu da protokol imza töreninde hazır bulundu.

Protokolle üniversite-sanayi iş birliği ve iş yeri uygulama eğitimi süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, Trakya Üniversitesinin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilere, MEYOK tarafından başlatılan iş yeri uygulama eğitimi kapsamında staj imkanı sağlanması hedefleniyor.

İmza töreni öncesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, "3+1 sistemi ile öğrencilerimizin üç dönem ders, bir dönem de iş yerinde staj gerçekleştirecek olması, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde atılan büyük bir adım. Bu çalışmanın hem bölgedeki istihdama hem de nitelikli iş gücü yetiştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İş yeri uygulama eğitimi çalışmalarımızın lisans bölümlerimize de taşınabilmesi için farklı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu uygulamayı kısa süre içinde çok daha geniş kapsamlı bir program haline getirerek öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ve bölgemize daha da önemli faydalar sağlayacağız” dedi.

"İki tarafa da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz"

Lila Group İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar ise “Lila Gorup olarak bölgede önemli yatırımlar gerçekleştirirken eğitime de destek veriyoruz. İmzalanacak protokolün başta üniversite öğrencileri olmak üzere her iki tarafa da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. İş yeri staj uygulamasının, gençlerin mesleki seçimlerini doğru bir şekilde yapmaları noktasında önemi tartışılmaz. İş birliği protokolünü, üniversite gençlerinin iş hayatını daha yakından ve somut biçimde tanıması açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca bu iş birliğinin bölgede istihdamın güçlenmesine olumlu katkılar sunacağını da göz ardı etmemek gerekir. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trakya Üniversitesi MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleşen üniversite kayıtları sonrası mevcut ön lisans kontenjan bilgilerini paylaşarak, her geçen yıl daha fazla öğrencinin 3+1 sistemiyle iş yerlerinde tecrübe kazanacağını ve bu bağlamda sistemin gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak da, iş hayatına atılmadan önce öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen Trakya Kariyer Merkezi bünyesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ortak eğitimler düzenlenebileceğini belirterek, yeni iş birliği anlaşmaları ve protokoller sayesinde hem staj hem de iş imkanları konusunda öğrencilere yeni fırsatlar sunabileceklerini söyledi.

Toplantının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ile Lila Group İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar tarafından, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Firma İşbirliği Anlaşması ile Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü İşbirliği Protokolü imzalanarak, Trakya Üniversitesi ve Lila Group arasında Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları resmen başlatılmış oldu. Toplantıda, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Lila Group İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar'a özel tasarım bir çini motifi hediye ederken, Lila Group İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin'e kendi üretimleri olan ürünlerden hediye etti.