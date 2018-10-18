Trakya Üniversitesi'nden Keşan'da önemli proje

Trakya Üniversitesi, Keşan ilçesinde ‘Hasta Bakım Standardizasyonu ve Mobil Uygulama Otomasyon Sistemi' projesini hayata geçirdi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Öngün'ün yürütücüsü olduğu, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Semra Eyi'nin yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı ve TÜBAP kapsamında hayata geçirilen “Hasta Bakım Standardizasyonu ve Mobil Uygulama Otomasyon Sistemi” projesinin, üniversite-özel sektör işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ilk tanıtım sunumu, Özel Keşan Hastanesi sağlık çalışanlarına yapıldı.

“Hasta Bakım Standardizasyonu ve Mobil Uygulama Otomasyon Sistemi” adlı proje, eğitmen, hemşire adayları ve hemşireler tarafından kullanılabilecek web tabanlı bir yazılım olarak, nitelikli hizmet verilmesini sağlamak, is yükünü azaltmak, güvenli kayıt tutulmasını sağlamak ve kişisel ve mesleki gelişimi artırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu iş birliğinde geliştirildi. Projeyle birlikte standart hale getirilen hemşirelik ve hasta bakım süreçlerinin dijitalleşmesi ve ilgili formların otomasyon sistemine aktarılması sağlandı. Zaman ve mekân tasarrufu için zemin yaratılırken aşırı kâğıt tüketiminin önüne geçildi. Stajyer öğrenci ve danışman iletişimi daha etkin düzeye çıkartıldı.

Projeye Furkan Ahmet Konur, Fatih Tunahan Altıntaş, Serkan Duman, Ayşegül Atilla, Yavuzhan Durmaz, Buse Kaya, Arzu Kaba ve Ahmet Kızıltan araştırmacı öğrenciler olarak destek sağladı.