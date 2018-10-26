Trakya Üniversitesi'nin gururu Yasemin Adar dünya ikincisi

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrencisi, milli sporcu Yasemin Adar, 20 Ekim 2018'de Macaristan'da başlayan Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Macaristan'ın ev sahipliğinde, başkent Budapeşte'de yer alan Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın 5. gününde kadınlar 76 kilo final müsabakasına son dünya şampiyonu unvanıyla çıkan milli güreşçi Yasemin Adar, Amerika Birleşik Devletleri sporcusu Adeline Maria Gray ile karşılaştığı final karşılaşmasında göz dolduran bir mücadelenin sonucunda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son olarak 2018 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde final müsabakasında, olimpiyat üçüncüsü rakibi Rus Ekaterina Bukina'yı mağlup ederek, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrencisi Yasemin Adar, dünya şampiyonası final müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, “Gümüş madalya benim için bir başarı değil, çünkü geçen yıl dünya şampiyonu olmuş bir sporcu olarak geldiğim bu şampiyonada unvanımı korumak istiyordum. Bazı basit hatalardan dolayı mücadeleyi kaybettim. Gönül isterdi ki şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutalım ve bayrağımızı dalgalandıralım. Nasip olmadı, her şeyin hayırlısı. Şimdi asıl hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi başarıları elde etmek” dedi.

Milli sporcu Yasemin Adar, turnuva kapsamında, ilk turda karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde mücadele ettiği Macar Zsanett Nemeth'i 9-1'lik skorlarla yenerek finale ulaşmıştı. Turnuvada yer alarak, ülkemizi ve üniversitemizi temsil eden diğer milli sporculardan, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif Yanık, 57 kilo mücadelesinde elemede Vietnamlı rakibi Thi Ha Tran'ı tuş ile mağlup etmeyi başarırken, ilk turda karşılaştığı Güney Koreli Jieun Um'a mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Bir diğer milli sporcu ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Bediha Gün ise 55 kiloda Avrupa şampiyonu rakibi İsveçli Sofia Magdalena'ya yenilerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.