Trakya Üniversitesinin "Kültür Mirası Atölyesi" tamamlandı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliğinin iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen, 23 farklı üniversiteden 40 öğrencinin katıldığı "Kültür Mirası Atölyesi" tamamlandı. "Bir Osmanlı Kenti Edirne'nin Suları ve Su Yapıları" konulu çalışmalar dizisini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mümin Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı ile atölye yürütücüsü öğretim elemanları ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenciler katıldı. Sertifika töreninde öğrenciler, gerçekleştirdikleri çalışmaları video sunum eşliğinde anlatarak, geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.

28 farklı üniversiteden yapılan yaklaşık 150 başvuru arasından seçilerek Türkiye'nin dört bir yanından gelen 40 öğrenci için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mümin Şahin, "Edirne Açık Hava Amfisi-Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor Programı" kapsamında, "Osmanlı Kültür Mirası ve Su Yapıları" temasıyla düzenlenen 2. Kültür Mirası Atölyesi'nin başarıyla tamamlanmasından ve ortaya çıkan sonuçlardan son derece memnun olduğunu belirtti. Şahin, "Öncelikle projenin fikir sahibi, Vali Günay Özdemir ile etkinliğin oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli katkı ve destekleriyle bizleri teşvik eden rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Yüzlerinizin güldüğünü görmek mutluluk verici"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, farklı kentlerden Edirne'ye gelerek Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde buluşan üniversite öğrencilerinin çalışmalarını tamamlayarak ürünler ortaya koyduğunu ve bu süreçte birbirinden ayrı disiplinlerin ortak bir amaç doğrultusunda başarıyla çalıştığını ifade ederek, "Edirne'yi teneffüs ettiğinizi, sevdiğinizi bilmek ve yüzlerinizin güldüğünü görmek mutluluk verici. Bu çalışmayla sizlere, Edirne bilgisi ve sevgisini birlikte aşılamış olduk. Trakya Üniversitesini yakından tanıyarak, bu üniversitenin de birer ferdi haline geldiğinizi belirtmek isterim. Burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, gelecekte size rehberlik edecektir. İlerleyen günlerde, Edirne ve Edirne'nin kültür varlıklarıyla ilgili çalışmalarınız olabilir. Ayrıca, sizleri bu büyük ailenin birer ferdi olarak da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Yoğun ve hummalı bir çalışmanın ardından, eğitimlerin verimli ve keyifli geçtiğini duymak güzel. Gece ve gündüz sürekli sizlerle beraber olan, bilgi ve tecrübelerini sizinle paylaşan ve çalışmanın gerçekleşmesinde değerli emekleri olan Mimarlık Fakültemiz akademisyenlerine de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle tanışan ve sohbet eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, öğrencilere "Aranızda kaç kişi Edirneli?" diye sordu. Tabakoğlu, atölyeden sonra tüm öğrencilerin el kaldırması gerektiğini belirterek, "Şimdi, hepiniz Edirneli oldunuz" dedi.

Öğrenciler, sertifikalarını almadan önce eğitimde edindikleri bilgi ve tecrübelerden söz ederek, Edirne'den güzel anılarla mutlu bir şekilde ayrıldıklarını belirtti. Sertifikalarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mümin Şahin ve Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin elinden alan öğrenciler, misafirperverlikleri için Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne ve Mimarlık Fakültesi'e teşekkür etti.