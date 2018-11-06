Trakya'da coğrafi işaretsiz yöresel ürün kalmayacak

Trakya Kalkınma Ajansı, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İş birliğinde, ‘Türkiye ve Trakya'da Coğrafi İşaretler' semineri düzenlendi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya'da coğrafi işareti alınmamış ürün bırakmak istemiyoruz" dedi.

Edirne Lalezar Tesisleri'nde düzenlenen ‘Türkiye ve Trakya'da Coğrafi İşaretler' seminerine, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve bilim adamları ve sektör temsilcileri katıldı.

"Trakya'da coğrafi işareti alınmamış ürün bırakmak istemiyoruz"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne beyaz peyniri, Edirne tava ciğeri, Kırklareli hardaliyesi, Malkara eski kaşar peyniri, Keşan satır eti gibi coğrafi işaretli ürünlere sahip olunduğunu hatırlatarak, "Kalkınma Ajansı olarak amacımız, yereldeki oda ve borsalar, üniversitelerimiz ve diğer kurum kuruluşlarımızla beraber el birliği içerisinde Trakya'da coğrafi işareti alınmamış ürün bırakmak istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa, maddi ya da manevi, paraysa para, teknik imkansa imkan, danışmanlıksa danışmanlık, Ankara'ya gitmek gerekiyorsa beraber gidelim, baskı gerekiyorsa, lobi gerekiyorsa, siyaset gerekiyorsa onu da sağlayalım, bunu el birliği ile yapalım. Ama coğrafi işareti alınmamış, ilçelerimizde, köylerimizde hiçbir ürünümüz kalmasın. Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş Türkiye'nin üç tane ürünü var, inşallah biz de Trakya Bölgesi olarak 4'üncüyü, 5'inciyi, 6'ıncıyı yapmak istiyoruz" dedi.

"Türkiye için çarpan bir kalbimiz var"

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Türkiye için çarpan bir kalbimiz var. Türkiye'de ayak basmadığımız yer bırakmadık. Bugün de Edirne'deyiz. İnancımız, Türkiye'de ürünlerin coğrafi işaretlerle kayıt altına alınması, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere bırakılmasıyla Türkiye'nin ekonomik açıdan bir ivme kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ETSO'dan sektör temsilcilerine katılmama tepkisi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, açılış programında yaptığı konuşmasında, coğrafi işarete sahip olunabilecek ürünlerin sektör temsilcilerine sitem ederek, düzenlenen programa katılım göstermedikleri için tepki gösterdi. Zıpkınkurt, "Üzülerek söylüyorum ki, bugün Edirne'de 4 tane coğrafi ürünümüz var il ve ilçelerle beraber. Bu ürünlerle ilgili çalışan firma sayısı yaklaşık 50 tanedir. Ama üzülerek ifade ediyorum, şu an burada 5 kişi var" dedi.