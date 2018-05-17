Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 15:27

Trakya’daki buğdayda hastalık şüphesi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, hasada sayı günler kala bazı buğday tarlarında hastalık olduğunu söyledi.

Trakya’daki buğdayda hastalık şüphesi

17 Mayıs 2018 15:27

Buğdayda erken kurumanın olduğunun altını çizen Yorulmaz, yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.


Buğdayda kurumanın olduğundan dolayı hasat yerine buğdayı çiftçilerin ota biçtiğini belirten Yorulmaz, “Aşırı yağışların da sıkıntısı var. Aşırı derecede hastalık var. Hastalığın ne olduğunu çözemedik. Gübreden mi, ilaçtan mı, havadan mı? Ne olduğunu çözemiyoruz. Bu sene hasat çok zor geçecek. Ben 60 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Benim buğday tarlalarımın yüzde 80’inde hastalık var. Buğdaylar kuruyor. Kuruyan buğdayları hayvanlarına yem yapmak için ota biçiyorlar. Ot balyası yapıyorlar” dedi.


Öte yandan, bazı çiftçilerin erken kuruyan buğday tarlalarını suladıkları görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç