Trakya’daki buğdayda hastalık şüphesi

Buğdayda erken kurumanın olduğunun altını çizen Yorulmaz, yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

Buğdayda kurumanın olduğundan dolayı hasat yerine buğdayı çiftçilerin ota biçtiğini belirten Yorulmaz, “Aşırı yağışların da sıkıntısı var. Aşırı derecede hastalık var. Hastalığın ne olduğunu çözemedik. Gübreden mi, ilaçtan mı, havadan mı? Ne olduğunu çözemiyoruz. Bu sene hasat çok zor geçecek. Ben 60 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Benim buğday tarlalarımın yüzde 80’inde hastalık var. Buğdaylar kuruyor. Kuruyan buğdayları hayvanlarına yem yapmak için ota biçiyorlar. Ot balyası yapıyorlar” dedi.

Öte yandan, bazı çiftçilerin erken kuruyan buğday tarlalarını suladıkları görülüyor.