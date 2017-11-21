TRAKYAKA’dan ‘Kurumsal Gelişimin Başlangıç Noktası’ projesi

Keşan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Rıdvan İbrahim ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından Tekirdağ’da söz konusu projenin sözleşmesi imzalandı. Keşan Devlet Hastanesi adına hazırlanan proje kapsamında Keşan ve Merkez ilçe olmak üzere iki lokasyonda “Proje Döngüsü Yönetimi” konusunu içeren eğitimler toplam 4 gün/28 saat olarak planlandığı bildirildi.

Sağlık tesislerinde proje kültürü tohumlarını ekmek, yaygınlaştırmak kaliteli projelerin hayata geçirilerek sağlık hizmetlerinde kalitenin, hizmet kapasitesinin, verimliliğin artırılmasına katkı sunmak amaçlarını güden projenin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.