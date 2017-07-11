Trakya’nın festivali TrakyaFest başlıyor

Bu yıl ilki gerçekleştirilen TrakyaFest, Edirne’nin doğa ve denizi ile ünlü beldesi Erikli’de düzenleniyor. TrakyaFest’de Şebnem Ferah, Duman, Manga, Bülent Ortaçgil, Moğollar, Hayko Cepkin, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Deniz Tekin, Son Feci Bisiklet, Yeni Türkü, Zakkum, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Manuş Baba, Jehan Barbur ve Leman Sam gibi önemli isimler ve gruplar sahne alacak. Erikli kumsalında denizin keyfini çıkartacak olan katılımcılar, ormanlık alanda çadır kurarak doğa ile iç içe olacak.