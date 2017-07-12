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12 Temmuz 2017 12:05

Trakya’nın Festivali TrakyaFest başlıyor

Trakya Bölgesinde ilk kez düzenlenecek olan ve bölgeye ciddi katkı sağlaması beklenen TrakyaFest 3 gün boyunca önemli sanatçıları, Edirne’nin doğa ve denizi ile ünlü beldesi Erikli’de müzikseverler ile buluşturacak.

Trakya’nın Festivali TrakyaFest başlıyor

12 Temmuz 2017 12:05


Edirne merkezli olmak üzere Trakya’nın birçok şehrinde düzenlediği kültür ve sanat organizasyonları ile bilinen Aziz Gül Organizasyon tarafından düzenlenen TrakyaFest, Erikli’de 3 gün boyunca müzikseverlere unutulmaz bir keyif yaşatacak.


Şebnem Ferah, Duman, Manga, Bülent Ortaçgil, Moğollar, Hayko Cepkin, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Deniz Tekin, Son Feci Bisiklet, Yeni Türkü, Zakkum, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Manuş Baba, Jehan Barbur ve Leman Sam gibi önemli isimlerin sahne alacağı TrakyaFest’te katılımcılar Erikli kumsalında denizin keyfini çıkartırken, ormanlık alanda çadır kurarak doğa ile iç içe olabilecek.


4-5-6 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan müzik şöleninin günlük bilet fiyatları 40 TL, kombine 80 TL, çadır+kombine 100 TL olarak satışa sunuldu.




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