Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 09:16

Trakya’nın “Sarı Gelin”i çiçek açtı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeği çiçek açtı.

Trakya’nın “Sarı Gelin”i çiçek açtı

02 Temmuz 2018 09:16


Trakya ovasında ekili olan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesi görsel bir şöleni gözler önüne sunuyor. Çiftçinin el emeği, göz nuru ile tarlalarını işleyerek hazırladıkları topraklarında yetişen ayçiçeği olgunlaşma aşamasına girdi. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya’da tarlalar sarıya büründü. Ayçiçeğinin sarısı gün ışığıyla bulunca ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri adeta büyülüyor. Fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktalarından olan ayçiçeği tarlalarında kartpostal tadında fotoğraflar çekilebiliyor.


Öte yandan çiçek balı üretiminde de önemli yere sahip olan ayçiçeğinin, arıcılar açısından da büyük bir hayati değere sahip olduğu bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç