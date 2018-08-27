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27 Ağustos 2018 10:06

Trakya’nın “Sarı Gelini”nde hasat başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya’nın simgelerinden olan ve “Sarı Gelini” olarak da adlandırılan ayçiçeğinde hasat başladı.

Trakya’nın “Sarı Gelini”nde hasat başladı

27 Ağustos 2018 10:06


Çiftçinin el emeği, göz nuru ile tarlalarını işleyerek hazırladıkları topraklarında yetişen ayçiçeğinde hasat aşamasına girildi. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Trakya’da çiftçiler fiyatın açıklanmasını bekliyor.


Ürünlerini hasat etmek için aylarca bekleyen çiftçiler, iyi verim ve yüksek fiyat bekliyor. Çiftçiler ürün fiyatının 2 bin - 2 bin 500 TL/ton olmasını bekliyor.



“Beklentimiz iyi fiyat”


Üretici İsmail Çalışkan, ayçiçeğinde hasadın başladığını belirterek, “Şu an için verimler iyi duruyor. 150-200 kilogram arasında verim var. Verimin ova olarak tabir ettiğimiz güçlü yerlerde artmasını bekliyoruz. Hasadın tamamlanmasının ardından verim konusunda da net fiyatlar ortaya çıkacaktır. Fiyatların açıklanmasını bekliyoruz. Beklentimiz iyi fiyat. 2 bin -2 bin 500 TL arasında bir fiyat biz üreticiler açısından olumlu olacaktır. Mazot gübre gibi girdiler yükseldi. Bu da biz çiftçileri zor durumda bıraktı” dedi.



“Maliyetlerimiz çok yükseldi”


Üretici Sami Demirelli ise “Ayçiçeği hasadımız başladı. Verimler normal. Bayır olarak tabir ettiğimiz arazilerde 200 kilogram verim alıyoruz. Ova olan güçlü tarlalarımızda verim daha da yüksek olacak. Şimdiden devletimizden beklentimiz iyi fiyat. Girdiler çok yükseldi. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bu nedenle ayçiçeği fiyatının yüksek olmasını bekliyoruz. Beklentimiz fiyatın en az ton başına 2 bin 500 TL olması. Bu fiyat biz çiftçiyi kurtarır” diye konuştu.




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