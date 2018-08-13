TREDAŞ enerji güvenliği için önlem aldı

Ş (TREDAŞ), enerjiyi verimli, yeterli, sürekli ve kaliteli kullanmak amacıyla Trakya bölgesinde gerçekleştirdiği önlem faaliyetlerini sürdürüyor.

TREDAŞ Edirne İl Müdürlüğü, planlı bakım faaliyeti olarak merkez Şükrüpaşa Mahallesi’nde elektrik kesintisine sebep olan ağaç dallarına karşı Edirne Belediyesi iş birliği ile budama çalışması gerçekleştirdi.

Bununla birlikte aynı zamanda durdurucu direklerde Jumper (Atlama) telleri izole edilerek, kuşların akıma kapılarak ölmesini önleyici tedbirler alındı.

TREDAŞ, üç ilde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.