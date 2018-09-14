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TREDAŞ'tan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara özel etkinlik

Edirne’de, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerinde kalan 12-18 yaş arasındaki 20 çocuk, TREDAŞ’ın düzenlediği Paintball etkinliğinde okul öncesinde moral depoladı.

Edirne'de, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerinde kalan 12-18 yaş arasındaki 20 çocuk, TREDAŞ'ın düzenlediği Paintball etkinliğinde okul öncesinde moral depoladı.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çocuk Esirgeme Kurumu, Sevgi Evleri ve Çocuk Evlerinde kalan çocuklar için “Enerji Kardeşliği” projesi kapsamında, bir günlük Paintball etkinliği düzenledi.


Etkinlik öncesi TREDAŞ Yönetici ve çalışanları ile birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, yemek sonrası oyun alanına geçti. Oyunda birbirinden özel anlar yaşayan çocuklar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde moral depoladılar. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş, TREDAŞ Edirne İl Müdürü Alpay Karaer ve TREDAŞ Kurumsal İletişim Şefi Ergin Akgün de katıldı.


Toplamda 20 çocuğun katıldığı etkinlikte TREDAŞ, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle çocukları toplumla kaynaştırmayı hedefliyor.

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