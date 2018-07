Tren faciası nedeniyle Kırkpınar’da davullar çalmayacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin ilk gününde kendisini belediye önünde karşılamaya gelen Kırkpınar Davul ve Zurna Ekibi’ni gören Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başka da davul ve zurna çalmayacak” dedi. Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında bu akşam düzenlenecek konserler de iptal edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Kırkpınar’ın ilk gününde Kırkpınar davul ve zurna ekipleri, Edirne Belediyesi’nin önüne Başkan Gürkan’ı karşılamak için geldi. Belediye önünde kendisini karşılamaya gelen davul ve zurna ekiplerini gören Gürkan, “Öncelikle Kırkpınar’ımız hayırlı, uğurlu olsun. Akşam biliyorsunuz Çorlu’da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tabi Kırkpınar da bir gelenektir. 657 yıldır her koşulda devam etmiştir. Ama bugün de davul çalacağımız, zurna çalacağımız bir gün değildir. Ama geleneği de bırakmayacağımız bir gündür. Çünkü her şartta bizim geleneğimiz devam eder. O yüzden hem geleneği sürdürmek hem de kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başka da davul ve zurna çalmayarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarına da saygımızı göstereceğiz” diye konuştu

Gürkan daha sonra davulcuya dönerek, "Bir tokmak vur davula, gelenek yerine gelsin. Kırkpınar’ımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ayrıca davul zurna ekipleri; kollarına siyah kurdele taktı. Öte yandan bu akşam düzenlemesi planlanan konserler ile 25 Kasım Stadyumu’ndaki program iptal edildi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin açılışı saat 18.00’da toplanan kortejin sessiz bir şekilde Atatürk Anıtı’na yürüyerek; anıta çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Açılış konuşmaları da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek.