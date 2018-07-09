Dün akşam saatlerinde Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raylardan çıkarak takla atmıştı. Meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Mescid Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç’in yakınları taziyeleri kabul etti. Aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç’in cenazeleri aile yakınları tarafından cenaze arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Uzunköprü Şehir Mezarlığı’na götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Başaran’ın kaza anında yanında Mavinur isimli torununun da olduğu ve kazada hayatını kaybettiği ifade edildi. Minik Mavinur için Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uzunköprü Mescid Mahallesi’nde cenaze töreni yapılacağı açıklandı.