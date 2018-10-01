Tropikal fırtına tehdidi geçti, sağanak devam ediyor

Hafta sonu yapılan tropikal fırtınanın etkili olması muhtemel bölgelerden birisi olan Edirne'de korkulan olmadı. Kentte dün başlayan sağanak yağış, bu sabah itibariyle de aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji, hafta başında kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Edirne'nin de aralarında bulunduğu Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Edirne'de, dün başlayan sağanak yağış bu sabah itibariyle de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken sağanak yağışın zaman zaman şiddetini arttırarak, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, trafik ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sağanak nedeniyle aksaklık yaşanmaması için tedbir alarak, sürücülere uyarılarda bulunuyor.