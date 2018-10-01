İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tropikal fırtına tehdidi geçti, sağanak devam ediyor

Hafta sonu yapılan tropikal fırtınanın etkili olması muhtemel bölgelerden birisi olan Edirne’de korkulan olmadı.

Hafta sonu yapılan tropikal fırtınanın etkili olması muhtemel bölgelerden birisi olan Edirne'de korkulan olmadı. Kentte dün başlayan sağanak yağış, bu sabah itibariyle de aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji, hafta başında kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Edirne'nin de aralarında bulunduğu Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.


Edirne'de, dün başlayan sağanak yağış bu sabah itibariyle de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken sağanak yağışın zaman zaman şiddetini arttırarak, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, trafik ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sağanak nedeniyle aksaklık yaşanmaması için tedbir alarak, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.