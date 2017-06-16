TÜ’de İlahiyat Fakültesi inşaatı devam ediyor

Dönemin Sağlık Bakanı, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından temel atma töreni gerçekleştirilen, TÜ İlahiyat Fakültesi inşaatından sona geliniyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyük kısmı tamamlanan inşaatta çalışmalar yaz aylarında da devam etmekte olup 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitime başlanması hedeflenmektedir. Umuyoruz bu eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimiz eğitime başlayacaklar. İnşaatta çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli bütün önlemler alınıyor” dedi.