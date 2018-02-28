TÜ’de ‘İslam Öncesi Türk Medeniyeti Konferansı’ gerçekleştirildi

Dr. Ahmet Taşağıl’ın konuşmacı olduğu “İslam Öncesi Türk Medeniyeti” konferansı gerçekleştirildi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Üniversitemiz tanıtım filmi izlendi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın özgeçmişinin okunması ile birlikte konferansa geçildi.

Konferansta, İslam öncesi Türk tarihini ana hatlarıyla ele alan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, en doğudan en batıya kadar gezdiği yerlerden günümüze kadar ulaşan Türk medeniyetinin izlerini çektiği fotoğraflardan yola çıkarak katılımcılara sundu.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, programda yaptığı konuşmasında, “Avrasya bozkırlarında İslam öncesi Türk tarihi tartışması süren ve herkesin kendi penceresinden baktığı bir konu. Ben bilimsel ölçütlere dayanarak tarih üretmeye çalışıyorum. Benim temel felsefem doğru kaynağa ulaşma, doğru kaynaktan doğru bilgi üretme, doğru bilgiden de doğru yorum yapmak şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. milattan önce 3000’lere gelindiğinde Türklerin ve diğer tüm toplumların tarihi aydınlanmaya başlar. Bu aydınlanma Mısır, Hindistan, Mezopotamya, Çin ve Akdeniz’de başlar. Ben buna tarihin erken şafağı diyorum. Orta Asya’da Afanesyevo kültürü ile birlikte Türklerin tarihini arkeolojik olarak M.Ö. 3000’lere kadar götürebiliriz. Çin kaynaklarından M.Ö. 2259’lara kadar gidebiliriz. Daha öncesinde özellikle metal eserler ve diğer kaynaklara baktığımızda M.Ö. 2700’lere kadar gideriz. Bu nedenle Türk tarihinin diğer milletlerden eski ya da yeni olma durumu söz konusu değildir. İlerleyen zaman içinde kaya resimlerine baktığımızda Türklerin Avrasya’nın birçok yerine dağıldığını görüyoruz. Türklerin göçler sayesinde Hindistan’dan Sibirya’nın derinliklerine, Çin’den Macaristan ovalarına kadar geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Bu göçlerin bir kısmı M.Ö. bir kısmı da M.S. gerçekleşti” dedi.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, günün anısına Prof. Dr. Taşağıl’a hediye takdim etti.