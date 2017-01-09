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09 Ocak 2017 11:06

Tunca Nehri akmıyor, Meriç kısmen buz tuttu

Tunca Nehri akmıyor, Meriç kısmen buz tuttu

09 Ocak 2017 11:06

Edirne’de, hemen hemen her yıl su debilerinin yükselmesi ile birlikte sel ve su taşkınlarına yol açan nehirler bu kez buz tuttu. Tunca Nehri, neredeyse akmaz duruma gelirken, Meriç Nehri’nin belirli bölümleri de kısmen dondu.
Edirne’de soğuk ve kar yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklık gece kentte eksi 12 dereceleri gördü. Tunca Nehri’nin büyük bir bölümü kalın bir buz tabakası ile kaplandı. Meriç Nehri’nde ise su üzerinde büyük buz parçaları akmaya başladı.
Öte yandan, Edirne Belediyesi ekiplerince okulların tatil olduğu kentin ana ve ara arter caddelerinde kar ve buz temizleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları konularında uyarılarda bulunuldu.



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