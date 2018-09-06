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06 Eylül 2018 09:45

Türk-Bulgar heyeti gurbetçi sezonunu değerlendirdi

2018 yılı gurbetçi sezonunu değerlendirmek ve gelecek sezonlarda alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili olarak Kapıkule VIP Toplantı Salonunda, Türk-Bulgar heyeti toplantı yaptı.

Türk-Bulgar heyeti gurbetçi sezonunu değerlendirdi

06 Eylül 2018 09:45


Toplantıya, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Burgaz Bölge Müdürü Valeri Stefanov, Kapitan Andreevo Bölge Müdür Yardımcısı Krasimir Fucadjiev, Elhovo Polis Bölge Müdürü Deyan Mollov, Bulgar gümrük ve polis yetkilileri ile Türk idareciler katıldı.


Toplantıda 2018 yılı gurbetçi sezonu detaylı bir şekilde değerlendirilerek Türk - Bulgar gümrükleri arasındaki işlemlerin daha hızlı, kolay ve güvenli yürütülmesi, önümüzdeki yıllarda gurbetçi sezonu öncesi yapılacak ortak çalışmalar ve işbirliği noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.




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