Türk Sanat Müziği Korosu’ndan konser

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İzmir Marşı’nı koro ile birlikte seslendirdi.

Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun konseri, Şef Özgen Kıskaç yönetiminde ETSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türk sanat müziğinin en güzel şarkıların seslendirildiği geceye Edirneliler büyük ilgi gösterdi. Geceye katılanlar, solistlerin söylediği şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, İzmir Marşı’nı koro ile birlikte seslendirdi. Seyircilerin eşlik ettiği İzmir Marşı, salonda büyük bir coşku oluşturdu.

Şef Özgen Kıskaç’a ve Türk Sanat Müziği Topluluğu’na verdikleri konserden dolayı teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu yine bize harika bir gece yaşattı. İyi ki varlar, iyi ki bizimle birlikteler. Yılda iki kez konser veriyorlar ama yılda iki kez bizlere yetmiyor. Yılda 3 kez olmalı” dedi.