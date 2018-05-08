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08 Mayıs 2018 13:25

Türk Telekom Selfy, Trakya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 7 Mayıs’ta Trakya Üniversitesi’ndeydi.

Türk Telekom Selfy, Trakya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

08 Mayıs 2018 13:25

’Selfy Kampüste’ konsepti ile öğrenciler, Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı, finaller öncesinde doyasıya eğlendi.


Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, Trakya Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. ’Selfy Kampüste’ konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, finaller öncesinde Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı.


Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenen gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi oldular. Etkinlik kapsamında, sokakroportajlari.com’danJaki ile birlikte Ağır Mimar & otopark.com, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirdiler.




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