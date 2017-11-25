Türk Yıldızları’na Edirne’de sevgi seli

Yılı kutlamaları kapsamında, Solo Türk ekibi Selimiye semalarında gösteri uçuşu yaptı. Çelik kanatlı Türk kartallarına Edirneliler yoğun ilgi gösterdi.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Solo Türk, Edirne semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Edirne’de üç yıl önce 25 Kasım 2014 tarihinde kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümü kutlamalarında yaptığı gösteri ile büyük beğeni toplayan Solo Türk, kentte bir kez daha Edirnelilerle buluştu.

Binlerce kişi hayranlıkla izledi

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Solo Türk, bugün öğlen saatlerinde Selimiye Camii ve kent merkezi civarında yaptığı gösteri ile Edirnelileri kendine hayran bıraktı. 7’den 70’e binlerce vatandaş, saatler öncesinde Selimiye alanında yerini alarak, bu özel anı hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Cami minareleri ve Arasta Çarşısı çatısı doldu

Yılı kutlamaları kapsamında, Solo Türk ekibi Selimiye semalarında gösteri uçuşu yaptı. Program alanını dolduran binlerce vatandaşın yanı sıra bazı vatandaşlar, Solo Türk’ü daha iyi bir açıdan fotoğraflamak ve izleme için, tehlikeleri de göze alarak, tarihi Ulu Camii minaresine ve Selimiye Cami önünde bulunan tarihi Arasta Çarşısı’nın çatısına çıktı.

“Her Türk asker doğar”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Gerçekten de muhteşemdi. Türkiye’de bir söz vardır, ‘Her Türk asker doğar’ diye, gerçekten bugün Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri’nin yıldızı bizi bu büyük Türk milletinin bir ferdi olmakla tekrar gururlandır” dedi.

Edirne’nin Kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, kutlamalar Atatürk Anıtı’na konulan çelenk programı ile başladı. Program Talatpaşa Asfaltı üzerinde düzenlenen geçit töreninin ardından Solo Türk ekibinin gösterisi ile sona erdi.