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24 Aralık 2016 16:21

Türkan Bebek dualarla anıldı

Türkan Bebek dualarla anıldı

24 Aralık 2016 16:21

Bulgaristan’da totaliter baskıcı rejim tarafından Türklere yapılan zulümde annesinin kucağında 17 aylıkken vurularak hayatını kaybeden Türkan bebek 32’inci ölüm yıldönümünde Edirne’de yapılan törende dualarla anıldı.
Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Göçmen evleri mevkiinde anıtı bulunan Türkan bebek, burada yapılan törenle anılırken, tüm şehitler için dualar yapıldı ve anıta karanfil bırakıldı. Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, siyasi partilerin ve STK temsilcileri katıldı.
Programda konuşan Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez, “Biz devamlı Balkan Türkleri olarak devletimizin yanında olmuşuzdur, teröre karşı olmuşuzdur, gerekirse bu ay yıldızlı bayrağın altında kanımızı da vermeye hazırız. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş ise Bulgaristan’da yapılan baskıcı rejime karşı annesinin kucağında hayatını kaybeden 17 aylık Türkan bebeğin direnişi olduğunu söyledi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Bulgaristan’da başta şehit olan Türkan bebek olmak üzere o dönemde orada yaşamını yitirenlere rahmet dileklerinde bulundu.
O dönemde Balkanların tamamında zulümler yaşandığını belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, “Oradaki farklı inançta bulunanlara da zulüm yapıyorlardı, çünkü oradaki yönetimin farklı bir anlayışı vardı. Asimilasyonu da baskıcı bir şekilde uyguluyorlardı. Bunlara karşı olan kim olursa olsun yaşına, ırkına bakmadan zulmeden insanlıktan çıkan yaratıklardı. Türkan bebekte mazlum insanlarımızdan şehitlerinden birisiydi” şeklinde konuştu.



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