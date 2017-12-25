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25 Aralık 2017 10:48

Türkan bebek dualarla anıldı

Bulgaristan’da totaliter baskıcı rejim tarafından Türklere yapılan zulümde annesinin kucağında 17 aylıkken vurularak hayatını kaybeden Türkan bebek 33.

Türkan bebek dualarla anıldı

25 Aralık 2017 10:48

ölüm yıldönümünde Edirne’de yapılan törende dualarla anıldı.


Şükrüpaşa Mahallesi Göçmen evleri mevkiinde anıtı bulunan Türkan bebek için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Türk milletinin tarih boyunca her zaman zulmün ve zalimin karşısında olduğunu ifade eden Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye’nin zulüm gören bütün insanlığa gönlünü ve kapısını açtığını ve yardıma ihtiyacı olanlara her türlü desteği verdiğini söyledi.


Bulgaristan Türklerine yapılan zulmün, vahşetin ve neredeyse bir katliamın sembol ismi haline gelen şehit Türkan bebeği rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türkan bebeğin aziz hatırasının önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.


Bu vesile ile Nefize Çetin Özsoy’un da bir kez daha rahmet ve minnetler yad ettiğini belirten Gürkan, “ Nefize kızımız da Türkan bebek gibi o zulümden bir şekilde nasibini almış evladımızdı. Onun ailesi de Bulgaristan’daki bu zulüm politikaları nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştı. Muhacir olmuştu. Burada babası ve annesinin gayretleriyle eğitimini tamamlamış, öğretmen olmuş ama atanamadığı için polisliği seçmiş ve polislik sırasında anavatanını terörün hain kurşunlarından korumaya çalışırken vatan toprakları için kendi bedenini, kendi canını gözünü kırpmadan kahpe kurşunlarına karşı siper ederek anavatanda şehit olmuş ve Edirne’ye defnedilmişti” ifadelerine yer verdi.



“Özsoy’un doğduğu köye çeşme”


Türkan bebeğin doğduğu köyde onun adına bir çeşme olduğunu ifade eden Gürkan, “Biz, kızımızın doğduğu Kırcaali’nin Çiftlik köyünde de Nefize Çetin Özsoy adına da bir çeşme yapmak istedik. Bu teklifi İçişleri Bakanlığımıza ileteceğiz, onaylaması halinde en kısa zamanda kardeş belediyemiz Kırcaali ile kardeş başkanım, dostum Hasan Aziz ile birlikte Çiftlik köyünde Nefize Çetin Özsoy adına da hatıra çeşmesine yaparak onun ismini de sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.


Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ile Trakya Balkan Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de Bulgaristan’ın baskıcı rejim ve Türklere yapılan zulmümü anlatan birer konuşma yaptı.


Daha sonra Türkan bebek ve tüm şehitler için dualar edildi.




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