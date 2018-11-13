Türkiye'nin gururu güreşçi Yasemin Adar üniversitesini ziyaret etti

'si Yasemin Adar, Antrenör Efraim Kahraman ve Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğr. Gör. İsa Sağıroğlu ile birlikte Rektör. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda, 2017'de ise Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ile ülkemize gurur yaşatan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar, Macaristan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi olması dolayısıyla tebrik edildi. Şampiyonada Yasemin Adar'a “Dünya Fair Play Özel Diploması” verilmesi ise ziyaretin bir diğer gündemi oldu.

Antrenör Efraim Kahraman, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kg yarı finalinde, Yasemin Adar'ın rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in dizinden sakatlanmasının ardından maça devam etmek istediğini, karşılaşma süresince milli güreşçimizin kendini de riske atarak rakibinin sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirtti. Bu davranışı nedeniyle Yasemin Adar'ın Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldüğünü söyledi. Antrenör Efraim Kahraman ayrıca şampiyonada takım olarak 7. olduklarını, böylece Rusya gibi dünya çapında başarılı takımları geride bıraktıklarını ifade etti.

Adar: "Gümüş madalya benim için başarı değil"

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrencisi Yasemin Adar, “Gümüş madalya benim için bir başarı değil, çünkü geçen yıl dünya şampiyonu olmuş bir sporcu olarak geldiğim bu şampiyonada unvanımı korumak istiyordum. Gönül isterdi ki şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutalım ve bayrağımızı dalgalandıralım. Nasip olmadı, her şeyin hayırlısı.Final müsabakasında ise rakibim bir sakatlık yaşadı. Ev sahibi rakibim de, ben de şampiyonluk istiyorduk. Ancak ben de yaşadığım sakatlıklardan dolayı fair play ruhuyla mücadele ettim. Komite de beni özel ödüle layık gördü. Şimdiki hedefim 2019 yılı şampiyonaları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi başarıları elde etmek” dedi.

Tabakoğlu: "2019 ve 2020 müsabakalarını da iple çekiyoruz"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, “Öğrencimiz olmasından gurur duyduğumuz Yasemin'in başarıları, tüm öğrencilerimiz ve Türkiye'deki gençler için bir motivasyon kaynağı ve örnek. Dünya şampiyonumuz Yasemin Adar'ı örnek alacak pek çok kız çocuğunun da yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Hem üniversitemize hem ülkemize gurur yaşatan Yasemin'i, antrenörünü, hocalarını ve takım arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Allah daim eylesin, gayretinizi arttırsın. Hep birincilikler ve şampiyonluklar nasip olsun. 2019 ve 2020 müsabakalarını da iple çekiyoruz” dedi.

Birçok başarılı güreşçiye ev sahipliği yapan Edirne ve Trakya Üniversitesi'nin, çalışma, konaklama gibi imkanlarıyla bir merkez haline getirilmesi ve Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda doktora programlarının açılması girişimlerinin konuşulduğu ziyarette ayrıca Yasemin Adar'ın, Trakya Üniversitesi tarafından “Mustafa V. Koç Spor Ödülleri”ne aday gösterildiği belirtildi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyaretin ardından Yasemin Adar ve Antrenör Efraim Kahraman'a günün anısına Edirne Kırmızısı fular ve kravat hediye etti.