Türkiye’nin her yerinden motorcular Edirne’de buluştu

Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından binlerce motosiklet tutkununun buluştuğu 5. Edirne Motosiklet Festivali, Edirne Kent Ormanı’nda gerçekleşiyor. Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, şu an itibariyle bin 800, 2 bin civarında motorseverin festivale katıldığını belirterek, "Türkiye’nin birçok ilinden Artvin, Antalya, Alanya, Bursa gibi birçok noktadan motorseverlerimiz geldi. Yurt dışından Azerbaycan’dan da şu an yolda olan arkadaşlarımız var. Bu akşam ve yarın itibariyle katılım sayısının 3 binlere yaklaşacağını düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye’nin her yerinden binlerce motorsever burada"

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF) Başkanı Özgür Candar da federasyon üyesi yaklaşık 51 kulübün Edirne’de festival alanında yerini aldığını dile getirerek, "Edirne’de ortam çok güzel. Katılımcıların hepsi festival alanından çok memnun. Edirne zaten tarihiyle hepimizin merak ettiği, gezmek için uğraştığı şehirlerden bir tanesi" ifadelerini kaydetti.

"Eğitim ve koruma ekipmanları çok önemli"

Candar, motosiklet kullanıcılarına ve adaylarına da çağrı da bulunarak, "Önce mutlaka bu işin eğitimini almaları gerekiyor. Olmazsa olmaz, mutlaka koruma ekipmanları olmadan motosikletin üstüne binmemeleri hatta mümkünse psikolojik anlamda da hazır olmaları gerekli" dedi.

Edirne Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen festival kapsamında, motosiklet tutkunları için gerekli aksesuarların satıldığı stantlar, 2. el motosiklet sergileri ve gün boyunca çeşitli eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Festivalin maskotu haline gelen ‘Atom’ isimli köpek de hem boyutu hem de sevimliliği ile festivali gezmek için gelen misafirlerin ilgi odağı oldu.

5. Edirne Motosiklet Festivali’nin, 3 Eylül 2019 tarihine kadar kapılarının ziyaretçilerine açık olacağı bildirildi.