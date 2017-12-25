Türkiye’nin ilk sınırı aşan doğa yürüyüşü

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi sınırları çevresinden başladıkları etkinlik süresince Yunanistan’ın Kastanies ve Rizia köylerini yürüyen doğaseverler, toplam 3,5 saat süren etkinlikte 15 kilometre yol kat etti.

Pazarkule Gümrük Sahası’nda işlemlerin ardından sınır bölgesini yürüyerek geçen ve Yunanistan’a giriş yapan 35 doğasever, her yaz Yunanistan’ın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Ardas Fest’in düzenlendiği alanda sabah sporunu yaptıktan sonra doğa yürüyüşüne devam etti. Uğruna türkülerin yazıldığı ve Bulgaristan’da doğduktan sonra Yunanistan sınırlarından geçen ve son olarak Türkiye’de Meriç Nehri’ne karışan Arda Nehri’ne paralel bir güzergahta etkinliklerine devam eden doğaseverler, Kastanies ve Rizia köylerinde vermiş oldukları molalarda Yunan köylülerle sohbet edip fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Türk, Yunan ve İngiliz doğaseverler katıldı

Türkiye’nin sınırı aşan ilk doğa yürüyüşü olma özelliğini elinde bulunduran ve EDOSK yönetiminin ‘Arda Boyları Doğa Yürüyüşü’ adını verdiği etkinliğe Edirne, İstanbul, Babaeski ve Lüleburgaz’ın yanı sıra Yunanistan’ın Orestiada şehrinden 4 Yunan katılımcı ve bir süredir Edirne’de yaşayan İngiliz bir doğasever de katılım gösterdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman, EDOSK olarak faaliyet gösterdikleri branşlarda Edirne’de birçok ilke imza attıklarını ve 24 Aralık Pazar günü gerçekleştirdikleri etkinliğin de Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi. Arda Nehri’nin yalnızca 1 kilometrelik kısmının Türkiye sınırlarında olduğunu ancak o kısmın da askeri bölgeye denk geldiği için özel izinle görülebildiğini ifade eden Akman, “Türk, Yunan ve İngiliz doğaseverlerin katılımıyla Türkiye’de başlayıp Yunanistan’da sona eren bir doğa yürüyüşüne imza attık. Bu parkuru senede 1 ya da 2 defa yürüyerek hem iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmeyi, hem de katılımcılarımızı bölgenin doğal güzellikleri ile tanıştırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu yürüyüş, ilerleyen yıllarda bir EDOSK klasiği haline gelecek ve belki de Türk ve Yunan bürokratlar da katılım göstererek iki ülke arasındaki ilişkilerin sınırın çok ötesinde olduğuna vurgu yapacak” dedi.