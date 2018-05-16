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16 Mayıs 2018 18:02

Tutuklu Yunan askerlerine Yunan Parlamentosu Başkanı Voutsis’den ziyaret

Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askeri kaldıkları cezaevinde ziyaret etti.

Tutuklu Yunan askerlerine Yunan Parlamentosu Başkanı Voutsis’den ziyaret

16 Mayıs 2018 18:02


Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis’i ziyaret etmek için karayolu ile Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.



Jandarma 4 kilometre çapta güvenlik tedbiri aldı


Edirne’ye gelen Voutsis, F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis’i ziyaret etmek üzere cezaevine gitti. Edirne Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Edirne Valiliği kararıyla cezaevi çevresinde 4 kilometre çaplı alanda üst düzey güvenlik tedbiri alarak, gazetecilerin görüntü almasına ve cezaevi tarafına geçişine izin verilmedi.


Cezaevine, ana arter yerine, köyler arasında kullanılan alternatif bir güzergahtan giden Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis ile Yunan askerlerin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Cezaevi çıkışı yine aynı güzergahı kullanan Voutsis’in karayolu ile İstanbul’a oradan da havayolu ile Dedeağaç’a döneceği bildirildi.




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