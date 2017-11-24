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24 Kasım 2017 09:05

Üçüz kuzular doğar doğmaz maskot oldular

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Küküler köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan üreticinin koyunu üçüz kuzu dünyaya getirdi.

Üçüz kuzular doğar doğmaz maskot oldular

24 Kasım 2017 09:05

Üçüzler, doğdukları gibi hem ağılın hem de sosyal medyanın maskotu oldu.


Yıllardır küçükbaş yetiştiriciliği yapan Nazmi Yavuz, koyununun üçüz kuzu dünyaya getirmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Doğum ağrısı yaklaşan koyununun doğumunu bizzat kendisi gerçekleştiren Yavuz, “Doğumda 3 kuzunun olduğunu görünce çok sevindim. Benim ve işletmem için 3 kuzu çok önemli. 2 dişi, bir erkek sağlıklı kuzularım oldu. Şu anda annesinin sütü 3 kuzuya yetiyor ama biraz kuzular büyüdüğünde yetmeyecek bende biberonla süt takviyesi yapacağım. Mutluyum, sevinçliyim” dedi.


İşletmesinde 59 küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Yavuz, üçüz kuzularının ve annesinin bulunduğu fotoğrafı, sosyal medyadan paylaşırken fotoğraf beğenileri toplamayı da başardı.




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