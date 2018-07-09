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09 Temmuz 2018 23:47

Ultraslan Uzunköprü, sahaya tren kazası için çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Köyü’nde meydana gelen tren kazasında 338 kişi yaralandı 24 kişi hayatını kaybetti.

Ultraslan Uzunköprü, sahaya tren kazası için çıktı

09 Temmuz 2018 23:47

Ultraslan Uzunköprü ise olayın anısına halı saha maçı düzenledi.


Bu akşam Galatasaray’ın taraftar topluluğu olan Ultraslan Uzunköprü temsilciliği Tekirdağ’ın çorlu ilçesine sarılar köyünde hayatını kaybeden 24 vatandaşımız için sahaya çıktı. Ultraslan Uzunköprü temsilcisi Burak Aytekin İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Dün saat 17.00 sularında Uzunköprü – Halkalı yolcu treninin raydan çıkması sonucu 24 vatandaşımız hayatını kaybetti 338 vatandaşımız da yaralandı. Bizler Ultraslan Uzunköprü olarak orada yitirmiş olduğumuz canlar ve evlatlarımız onların anısına bir halı saha maçı düzenledik ve bu sefer çalan düdük Çorlu da yitirmiş olduğumuz canlar için çalsın istedik.”




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