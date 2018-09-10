Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan Stara Zagora Üniversitesi, Hırvatistan Zagreb Üniversitesi ve Makedonya Cyril and Methodius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, 31 üniversiteden gelen katılımcıların 225 bildiri sunacağı “Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi”nin açılışı Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balkan Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile yurt içi ve dışından birçok akademisyen katıldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Krizantem Kuvartet'in müzik dinletisiyle başlayan açılışta konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım “Kabul ediyoruz ki eğitim adı verdiğimiz sürecin zamana ve toplumlara göre değişmeyen bir amacı vardır. Bu amaç genel bir tanımla, bireyde istenen davranış değişimini sağlamaktır. Amaç bu olmakla beraber istenen davranış değişikliklerinin neler olacağı konusu her toplumun kendi değer yargıları ve ulusal amaçları doğrultusunda belirlenir. Bireye kazandırılması gereken bu davranış değişiklikleri üç genel başlık altında toplanır: Bilgi, beceri ve tutum. Her ülke kendine özgü eğitim yöntemleri hazırlayarak, bunları yetiştirdikleri eğitimci kadrolarıyla uygulamaya koyacak. İşte bu tür toplantıların temel amacı eğitim sistemlerinin ortaya koyduğu sonuçların tartışılması bu eğitim sistemlerini yürüten eğitimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılara çözüm aranmasıdır.” diyerek başarılı bir kongre olmasının diledi.

Balkanlara hizmeti şiar edinmiş ve yönünü Balkanlara çevirmiş Trakya Üniversitesi'nde böyle bir kongrenin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Edirne, Balkanlara ve dolayısıyla Avrupa'ya en yakın şehir. Bundan dolayı da üniversitemiz yüzünü Balkanlara çevirmiştir. Üniversitemizde eğitim gören 3 bin 300 uluslararası öğrencimizin 3 bini Balkanlardan. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan Üniversiteler Birliğinin kurucusu ve kalıcı sekreteryası. Fakültelerimizin iş birliğini artırmak amacıyla birlik içinde kurmayı hedeflediğimiz alt kurulların, bu kongreyle 13 yıl önce temellerinin atıldığını görüyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlar coğrafyasında huzuru istemeyenlerin aslında bu coğrafyanın dışındaki etmenler olduğunu ifade ederek, “Bu coğrafyanın ana unsurları olarak barışı ve kardeşliği pekiştirmek bize düşüyor. Eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve bu tür etkinliklerde daha çok bir araya gelmeliyiz. Bu etkinliğin gerçekleşmesine ve bizlerin bir araya gelmesine katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Stara Zagora Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Petar Dinev Petrov, Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ivan Prskalo ve Makedonya Cyril and Methodius Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emilj Sulejmani'nin de birer konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte, misafir dekanlar Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dekan Prof. Dr. Rıdvan Canım ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı'ya hediye takdim etti.