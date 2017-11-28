Üreticilere tarımsal amaçlı eğitim çalışmaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının programları gereği İl Müdürlüğü tarafından, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin eğitimi bu yıl Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapıldı. İl ve İlçe Müdürlüğünce planlanan kooperatif yöneticileri eğitiminin Keşan’da 41, Uzunköprü’de 36 kooperatif yöneticisinin katılımıyla yapıldığı bildirildi. Yönetim kurulu üyelerine 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmeleri gereği aldıkları sorumluluklar ile iş ve işlemelerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verildi.

Müdürlükçe yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlar ve dikkat edilmesi gereken konular anlatılırken, toplantının, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdiği belirtildi.