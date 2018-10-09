Uzlaştırma kapsamında Çocuk Evleri'ne 14 elektrikli süpürge bağışlandı

Edirne'de gerçekleşen bir tehdit suçunda, uzlaştırmaya gidilerek; Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında hizmet almakta olan çocukların kaldığı Çocuk Evlerine 14 elektrikli süpürge bağışlandı.

Edirne'de gerçekleşen bir olayda, açılan soruşturma kapsamında; olaya karışan kişilerin ifadesinin alınmasının ardından, şahıslar uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Canan Yalçın, uzlaştırma yöntemiyle toplumsal barışın sağlanmış olduğuna vurgu yaparak, ilde gerçekleşen bu olaya dahil olan kişilerin birbirleriyle görüştüğünü, mağdur kişinin koruma ve bakım altında bulunan çocukların kaldığı sevgi evlerine 14 elektrikli süpürge alınması şartıyla şikayetinden vazgeçtiğini, tehdit suçu kapsamında şüpheli olan kişi uzlaştırma şartını kabul ederek sevgi evlerine 14 elektrikli süpürge aldığını, alınan süpürgelerin Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesine teslim edildiğini belirtti.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da, “Aile Bakanlığı olarak çocuklarımıza yönelik hizmet modellerimizde geçmiş dönemlerde değişikliğe gittik. Erkek ve kız yetiştirme yurtlarımız tamamıyla kapandı. Bu değişiklik sonrası Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler de ev tipi bakım modeline geçtik. İstiyoruz ki çocuklarımızın hepsi aile ortamında yetişsin, aile şefkati altında yaşasınlar Koruma ve bakım altına alınan çocuklarımız hakkında ilk tercihimiz evlat edindirilmesi, koruyucu aile yanına yerleştirilmesi Ancak her çocuğumuzu evlat edindirme ve koruyucu aile yanına verme imkanımız yok. Bu kapsamda ilimiz genelinde 14 adet çocuk evimiz ve 2 adet sevgi evimiz bulunuyor. Çocuklarımız artık koğuş sistemi diye tabir edilen yaşam sistemi ile değil, tamamıyla aile bireyi olarak ev modeli sisteminde bakım personellerimizin gözetiminde yaşamlarına devam ediyorlar” dedi.