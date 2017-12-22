Uzmanından psikoteknik değerlendirme testi öncesi yapılması gerekenler

Psikoteknik değerlendirme testini gerçekleştiren Psikolog Ezgi Özen, psikoteknik değerlendirme testi öncesi sürücülerin dikkat etmesi gerekenler hususunda, “Alkol veya benzeri keyif verici maddelerin, psikolojik ve fizyolojik durumumu olumsuz etkileyecek reçeteli ve reçetesiz ilaçlar etkisi altında olmaması, testler sırasında performansını etkileyecek herhangi bir sağlık problem, yorgunluk, uykusuzluk veya benzeri başka bir etkinin olmaması gerekiyor” dedi.

Psikoteknik değerlendirme testi öncesi sürücülere yazılı ve sözlü bilgi verildiğinin altını çizen Özen, uygulamanın bir bilgisayar testi olduğunu psikolog eşliğinde yapılacağı belirtti.

Özen son olarak, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslararası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler. Hız aşımı nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler. Alkol kullanım nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler. 100 ceza puanını dolduran sürücüler Psikoteknik değerlendirme testine tabi tutulmalıdır” şeklinde konuştu.