Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 15:34

Uzmanından psikoteknik değerlendirme testi öncesi yapılması gerekenler

Psikolog Ezgi Özen, sürücülerin psikoteknik değerlendirme testi öncesi nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Uzmanından psikoteknik değerlendirme testi öncesi yapılması gerekenler

22 Aralık 2017 15:34


Psikoteknik değerlendirme testini gerçekleştiren Psikolog Ezgi Özen, psikoteknik değerlendirme testi öncesi sürücülerin dikkat etmesi gerekenler hususunda, “Alkol veya benzeri keyif verici maddelerin, psikolojik ve fizyolojik durumumu olumsuz etkileyecek reçeteli ve reçetesiz ilaçlar etkisi altında olmaması, testler sırasında performansını etkileyecek herhangi bir sağlık problem, yorgunluk, uykusuzluk veya benzeri başka bir etkinin olmaması gerekiyor” dedi.


Psikoteknik değerlendirme testi öncesi sürücülere yazılı ve sözlü bilgi verildiğinin altını çizen Özen, uygulamanın bir bilgisayar testi olduğunu psikolog eşliğinde yapılacağı belirtti.


Özen son olarak, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslararası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler. Hız aşımı nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler. Alkol kullanım nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler. 100 ceza puanını dolduran sürücüler Psikoteknik değerlendirme testine tabi tutulmalıdır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    12°C
  • Salı
    Sisli
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç