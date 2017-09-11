Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen: “İnsanlar balık hafızalı”

Baktığınızda Türkiye’de alınan rakamlarda en fazla kanser görünen il Edirne görünüyor. Dolayısıyla Uzunköprü’de çok büyük sorunu gidermeye çalışıyoruz ama insanlar maalesef balık hafızalı” dedi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali öncesi organizasyonla ilgili, Edirne CHP İl Binası toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ergene Nehri’nin kirliliğine de değinen İşbilen, Edirne’de kanser hastasının çok olduğunu dile getirdi.

“Ergene’den zehir akıyor”

Ergene’den zehir aktığını ifade eden İşbilen, “İsrail’de içme suyunu denizden elde ediyorlar. ‘Bizde neden bu suyu oraya veriyorsunuz da Ergene Havzası’na vermiyorsunuz, toprağı temizlemiyorsunuz’ dedik. 100 yılda temizlenemez durumda şu anda toprak. Ben biraz sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gideceğim. Birkaç tane kanser tedavisi gören Uzunköprülü hemşehrimi ziyaret edeceğim. Gittiğimde oradan Mehmet amca elini kaldırıyor ’Enis biz de buradayız’ diyor. ‘Teyzeni 2 senedir buraya getiriyorum’ diyor. Kanser hastası çok. Baktığınızda Türkiye’de alınan rakamlarda en fazla kanser görünen il Edirne görünüyor. Dolayısıyla Uzunköprü’de çok büyük sorunu gidermeye çalışıyoruz ama insanlar maalesef balık hafızalı. Çok günlük düşünüyorlar. Ben isterim en fazla zarar gören çiftçi de Ergene için ortaya çıksın. Yunanistan’a gidiyorsunuz Orestiada’da ya da Dedeağaç’ta en büyük traktörleri şehrin içine çekiyorlar. Belediye başkanı da yanlarında. Bir takım hakların peşindeler. Biz burada en büyük hakkımız belki yaşama hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

“Ergene Havzasını kurutursunuz”

Ergene Nehri’ni temizleme çalışmalarından bahseden İşbilen, “Bu projeyle tüm organize sanayi bölgesindeki atık suları toplayarak kapalı bir sistemle Marmara Denizi’ne 45 metre derin deşarjla Tekirdağ önlerinden verecekler. Uzunköprü’nün ana gözlerinin altında haldır haldır sular akıyor. O suyun bu fabrikaların bıraktıkları atık su ve belediyelerin şu anda bıraktıkları suyun yüzde 75’i yani 3/4’ü fabrikaların kirleterek doğaya bıraktıkları su. Bunun sadece yüzde 25’i temiz su. Siz bu 3/4’lük kısmı alıp Marmara’ya yollarsanız burada sadece bu yüzde 25’lik kısım kalacak. Haziran’ın sonunda derece 30’ların üzerine çıktığında siz bütün Ergene Havzasını kurutursunuz” dedi.