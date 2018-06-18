Uzunköprü’de kuraklık, buğdayın belini büktü

25 Haziran’dan itibaren biçilmeye başlanması gereken buğday kuraklık nedeniyle erken hasat edilmek zorunda kalındı.

Meriç ilçesinde bir ilkin gerçekleştiğini dile getiren Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, "Normalde dönüme yaklaşık 400- 600 kilogram alınan buğdaydan bu yıl, en fazla 300 kilogram buğday alabiliyor. İlçe ortalamasına bakıldığında ise 200 kilogram civarında. Meriç’te yaklaşık 60 bin dönüm ekili buğday arazisi bulunuyor. Bunun da ancak yüzde 20’sinden normal verim alınabilecek. Kuraklık sebebiyle sadece buğday değil bölgemizdeki diğer tarım ürünleri de etkilenecek. Yeterli yağış olmaması durumunda ayçiçeği, kavun, gibi ürünlerde de sıkıntılar yaşanacak" dedi.

"İlk kez görüyoruz"

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin 25 Mart’tan bu yana bölgeye az sayıda yağış düştüğünü belirterek, "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu yıl ilçemizde 60 bin dekar buğday ekilmişti. Bunun yüzde 80’si ne yazık ki bu durumda. İlçemizde bazı köylerdeki buğday ekili arazilerden 50 kilogram bile ürün çıkmadı. İlçemizde geçmiş yıllara göre yüzde 50 ila 60 arasında rekolte kaybı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bir kilogram bile buğday satamıyorum"

Akıncılar köyü çiftçilerden Akın Fırat da kuraklık nedeniyle yetişmeyen buğdayı, ot biçme makinesiyle balya yaparak hayvanlara yem olarak verdiklerini söyledi. Fırat, yağış olmadığı için buğdayın başak vermeden kuruduğunu ifade etti. Bu yüzden de hiç olmazsa sapından faydalanmak amacıyla buğdayların balya haline getirildiğini ifade eden Fırat, “Bu sene köyümüzde buğday hasadı çok kötü. Benim 30 dönüm buğdayım var, 4 bu arazilerden 4 ton buğday biçtim, 10-15 bin lira borcum var. Bu kadar buğday ancak hayvanlarıma, tohumluk ve un alabilmek için, bir kilo bile buğday satamıyorum. Bu borcumu da ödeyemeyeceğim. Nasıl yapacağız. Yani millet çaresiz durumda. Artık devletimizden buna bir çare üretmesini beliyoruz” diye konuştu.