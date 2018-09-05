Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:15

Uzunköprüspor’dan aslanlı açılış

Edirne’nin Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Uzunköprüspor, sezon açılış töreninde Galatasaray’ı misafir ediyor.

Uzunköprüspor’dan aslanlı açılış

05 Eylül 2018 11:15


Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de iddialı olacaklarını ve Edirne’yi profesyonel liglerde temsil etmeye hak kazanmak için terlerinin son damlasına kadar savaşacak bir takıma sahip olduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Yavuz Varol, sezon boyunca yağmur çamur demeden kendilerini destekleyecek taraftarlara da muhteşem bir sezon açılışı yaşatmak için düğmeye bastıklarını ve Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen’in de yardımlarıyla bu hedefe ulaştıklarını belirtti.


Uzunköprü Ergene Stadı’nda 9 Eylül Pazar günü saat 15.00’te yapılacak olan sezon açılış töreninde Uzunköprüspor’un rakibi Galatasaray U-21 takımı olacak. Varol ve İşbilen, tüm sporseverleri açılış törenine davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç