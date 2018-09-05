Uzunköprüspor’dan aslanlı açılış

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de iddialı olacaklarını ve Edirne’yi profesyonel liglerde temsil etmeye hak kazanmak için terlerinin son damlasına kadar savaşacak bir takıma sahip olduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Yavuz Varol, sezon boyunca yağmur çamur demeden kendilerini destekleyecek taraftarlara da muhteşem bir sezon açılışı yaşatmak için düğmeye bastıklarını ve Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen’in de yardımlarıyla bu hedefe ulaştıklarını belirtti.

Uzunköprü Ergene Stadı’nda 9 Eylül Pazar günü saat 15.00’te yapılacak olan sezon açılış töreninde Uzunköprüspor’un rakibi Galatasaray U-21 takımı olacak. Varol ve İşbilen, tüm sporseverleri açılış törenine davet etti.