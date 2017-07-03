Vahşi depolama alanındaki yangın kontrol altında

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alandaki cam parçalarının, kağıt ve plastikleri aşırı sıcak nedeniyle tutuşturması, bunun da metan gazıyla birleşmesinden dolayı genişleyen yangının olduğu alanın yüzde 80’lik bölümü toprak tabakasıyla kapatıldı.

265 kamyonla 5 bin 300 metreküp toprak döküldü

Vahşi depolama alanında geçtiğimiz günlerde başlayan yangının söndürülmesi için Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat vardiyalı olarak çalışıyor. 120 dönümlük alanın 40 dönümlük bölümünü etkisi altına alan yangının söndürülmesi için topraklama çalışması yapılıyor. Vahşi depolama alanındaki cam parçalarının buradaki kağıt ve plastikleri tutuşturması, ardından alevlerin metan gazı ile birleşmesi sonucu genişleyen yangına müdahale eden ekipler bu zamana kadar söz konusu alana 265 kamyonla 5 bin 300 metreküp toprak döktü. Ardından 10 santimetre kalınlığında bir tabaka olacak şekilde bu toprak yanan alana serilmeye başlandı.

“Yangını tamamen söndüreceğiz”

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yangının tamamen söndürüleceğini belirten yetkililer, “Şu ana kadar yanan alanın yüzde 80’lik bölümünü toprak tabakası ile kapattık. Hızlı bir şekilde diğer alanları da kapatıp yangını tamamen söndüreceğiz” dedi.