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Vali Canalp: "Çok cana yakın insanlar gördüm"

Edirne’nin yeni Valisi Ekrem Canalp, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Edirne'nin yeni Valisi Ekrem Canalp, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


Çok sayıda esnafı ziyaret eden Vali Canalp, kendini tanıtarak sohbet etti. Canalp, "Bir şekilde Edirne'yi teneffüs etmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Ruhunu da hissetmek istiyorum. Benim için harika bir fırsat oldu" dedi.


Kentin insanları hakkında da konuşan Canalp, "Çok cana yakın insanlar gördüm. Sevgi dolu insanlar gördüm. Cana yakın ve enerji dolu insanlarla çok iş yapabileceğiz. İçeme böyle bir his doğdu" şeklinde konuştu.

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