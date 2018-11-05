Vali Ekrem Canalp Edirne'de göreve başladı

Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile Edirne Valiliği'ne atanan Vali Ekrem Canalp görevine başladı. Vali Canalp için Edirne Valiliği binasında karşılama töreni düzenlendi, protokolde uzun kuyruklar oluştu.

27 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile Edirne Valiliği görevine atanan Vali Ekrem Canalp Edirne'ye geldi. Vali Canalp için Edirne Valiliği binasında karşılama töreni düzenlendi, protokolde uzun kuyruklar oluştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, karşılama programında yaptığı konuşmada, “27 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Edirne iline vali olarak atanmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Yönetim yerine yönetişim”

Vali Canalp, “Değerli çalışma arkadaşlarım ve saygı değer Edirneliler, dünyada hiçbir olduğu gibi yerinde durmuyor. Her şey bir değişim içerisinde. Kamu yönetimi de aynı şekilde günden güne değişiyor. Artık hâkim olan anlayış yönetim anlayışı değil, hakim olan anlayış artık yönetişim anlayışı. Yönetim ile yönetişim arasındaki temel fark yönetişim birden fazla kişinin yaptığı işi ifade eder” dedi.