Vali Özdemir Edirne'ye veda etti, protokolde uzun kuyruklar oluştu

Edirne Valiliği hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Edirne Valisi Günay Özdemir yoğun bir katılımla il protokolü ve Edirnelilere veda etti.

“Sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz”

Daire müdürleri adına konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Sayın valim; sizi bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Arabanızdaki bayrağı hiç yere indirmediniz, dimdik tuttunuz. Aslında vedalar duygusaldır ama burada duygusallığa hiç gerek yok, sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Siz bizim aklımızda ve gönlümüzde olacaksınız, yolunuz açık olsun, ailenizle huzur ve mutluluk içinde yaşayın” ifadelerini kullandı.

“Edirne'de gerçekten çok güzel izlenimler bıraktı”

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler de “Bir Çin atasözü şöyle diyor; 'Gül verenin elinde gül kokusu kalır'. Sayın valimiz Edirne'de kimle temas içerisinde olmuşsa, kimle iletişim içerisinde olmuşsa gerçekten çok güzel izlenimler bıraktı. Her zaman, her coğrafyada, her köyde, Edirne'nin her karışında bizden güzel duygularla ayrılıyor. Ben kendisinde gördüğüm ulvi bir meziyeti aktarmak istiyorum. Odasına her girdiğimde sayın valimin önünü ilikliyor ve bizi o şekilde karşılıyordu. Meslek yaşantımda böyle çok fazla ulvi davranış görmedim. Kendisi bize hakkını helal etsin” dedi.

“Ben Edirne'den ayrılmıyorum, bütün ruhum ve bedenim Edirne'de”

Edirne Valisi Günay Özdemir, veda konuşmasında, “Edirne'yi bütün ruhumla ve vücudumla yaşadığıma inanıyorum. Artık bütün hücrelerime kadar her tarafta Edirne var. Bundan sonra hem ruhumla hem de bedenimle Edirne'deyim ve Edirneliyim. Edirne benim yaşamıma çok önemli katkılar sundu. Bakış açımı değiştirdi, hayat felsefemi değiştirdi, özellikle medeniyet anlayışıma çok önemli katkılar sundu çünkü Edirne İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir. Biraz önce sayın Belediye Başkan Vekilim şunu söyledi; 'Aslında siz bize şunu fark ettirdiniz, İstanbul'u fetheden medeniyet biziz, İstanbul'un fethi bunun sonucudur, biz bunu fark ettik' dedi. Onun için Edirne gerçekten İstanbul'u fetheden bir şehir. O medeniyet öyle bir hale gelmiş ki bütün dünyaya barış getirmiş ve sizler de hala bu kadim medeniyetin bütün özelliklerini ruhunuzda, bedeninizde şehrinizde taşıyorsunuz, gelenlere de bunu aktarıyorsunuz, bundan dolayı da ben sizlere minnettarım. Edirne var olduğu için biz burada valiyiz, kaymakamız, memuruz. Biz olduğumuz için Edirne yok, Edirne olduğu için biz varız ki bu konuda da sadece sizlerin yaptığı işlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl işleri yapan, asıl Edirne'ye sahip çıkan yine sizlersiniz. Ben Edirne'den ayrılmıyorum, bütün ruhum ve bedenim Edirne'de. İnşallah bundan sonra benim için en önemli yaşam merkezim olduğu için sizlerde benim en önemli hemşehrilerim olacaksınız. Ben hüzünlü olarak gitmiyorum, vefakârlığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayat yine bir yerlerde karşılaştırır” dedi.

Öte yandan, Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile Edirne Valiliği'ne getirilen Ekrem Canalp için 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Edirne Valiliği önünde karşılama programı düzenleneceği açıklandı.