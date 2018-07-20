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20 Temmuz 2018 10:53

Vatandaşın isteğine kayıtsız kalınmadı

Edirne’nin Enez ilçesinde limanı kullanan trol ve gırgır tekneleri için Çanakkale’ye bağlı Kabatepe Limanı geçici olarak indirme ve bindirme yeri olarak gösterildi.

Vatandaşın isteğine kayıtsız kalınmadı

20 Temmuz 2018 10:53


12 Mart Pazartesi gecesi, trol ve gırgırlarda çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 44 yaşındaki Halil Çayır hayatını kaybetmiş ve yaşanan olayın ardından trol ve gırgır teknelerin Enez Limanı ve Sultaniçe Limanı’na gelmek istemelerine tepki gösterilmişti.


Bölge halkı Enez’de kesinlikle trol ve gırgır tekneleri istemediklerini net bir şekilde ortaya koyarken, vatandaşın talebine kayıtsız kalınmadı.


Halkın ısrarlı talebi sonrasında trol ve gırgır teknelerin Çanakkale’deki Kabatepe Limanı’na yönlendirildiği kaydedildi.




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